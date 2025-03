PUMA SE Aktie News: PUMA SE verzeichnet am Mittwochmittag herbe Einbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von PUMA SE. Zuletzt ging es für die PUMA SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 23,1 Prozent auf 21,85 EUR.

Die PUMA SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 23,1 Prozent im Minus bei 21,85 EUR. Der Kurs der PUMA SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,25 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,37 EUR. Von der PUMA SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.473.185 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.05.2024 auf bis zu 53,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PUMA SE-Aktie somit 58,93 Prozent niedriger. Bei 21,25 EUR fiel das Papier am 12.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 2,75 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für PUMA SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,820 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,874 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,99 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PUMA SE am 22.01.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PUMA SE ein EPS von 0,01 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,29 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,98 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

PUMA SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 07.05.2026 dürfte PUMA SE die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PUMA SE einen Gewinn von 2,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

