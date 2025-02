PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Donnerstagvormittag gefragt

Notierung im Blick

Die Aktie von PUMA SE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 30,25 EUR zu.

Die PUMA SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 30,25 EUR. Die PUMA SE-Aktie legte bis auf 30,48 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 30,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der PUMA SE-Aktie belief sich zuletzt auf 28.996 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 53,20 EUR erreichte der Titel am 11.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der PUMA SE-Aktie ist somit 75,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,29 EUR. Dieser Wert wurde am 10.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die PUMA SE-Aktie damit 6,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

PUMA SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,820 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,753 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der PUMA SE-Aktie wird bei 47,99 EUR angegeben.

Am 22.01.2025 legte PUMA SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte PUMA SE 0,88 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 2,29 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PUMA SE 2,31 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von PUMA SE rechnen Experten am 25.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je PUMA SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,39 EUR fest.

