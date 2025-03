PUMA SE Aktie News: PUMA SE tendiert am Mittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von PUMA SE. Das Papier von PUMA SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 22,92 EUR.

Das Papier von PUMA SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 22,92 EUR. Die PUMA SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,36 EUR. Mit einem Wert von 22,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der PUMA SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.070.684 Aktien.

Bei einem Wert von 53,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die PUMA SE-Aktie mit einem Kursplus von 132,11 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 21,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die PUMA SE-Aktie mit einem Verlust von 7,29 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,820 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,751 EUR je PUMA SE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,49 EUR je PUMA SE-Aktie aus.

PUMA SE ließ sich am 22.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,01 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,98 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,29 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von PUMA SE rechnen Experten am 07.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,09 EUR je Aktie in den PUMA SE-Büchern.

