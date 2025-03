PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Donnerstagnachmittag tiefer

So entwickelt sich PUMA SE

Die Aktie von PUMA SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 22,11 EUR.

Das Papier von PUMA SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,8 Prozent auf 22,11 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die PUMA SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,97 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.845.742 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 53,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PUMA SE-Aktie 140,62 Prozent zulegen. Am 12.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,25 EUR. Der derzeitige Kurs der PUMA SE-Aktie liegt somit 4,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,751 EUR. Im Vorjahr erhielten PUMA SE-Aktionäre 0,820 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,49 EUR.

Am 22.01.2025 hat PUMA SE die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,16 EUR. Im letzten Jahr hatte PUMA SE einen Gewinn von 0,01 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,29 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PUMA SE einen Umsatz von 1,98 Mrd. EUR eingefahren.

Am 08.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können PUMA SE-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass PUMA SE im Jahr 2025 2,09 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

PUMA-Aktie bricht zweistellig ein: PUMA geht von Gewinnrückgang aus und streicht Dividende zusammen

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Plus

MDAX aktuell: MDAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu