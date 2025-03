PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Vormittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich PUMA SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 22,34 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 22,34 EUR. Bei 22,16 EUR markierte die PUMA SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 22,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der PUMA SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 148.533 Stück gehandelt.

Am 11.05.2024 markierte das Papier bei 53,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PUMA SE-Aktie mit einem Kursplus von 138,14 Prozent wieder erreichen. Bei 21,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die PUMA SE-Aktie damit 5,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

PUMA SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,820 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,751 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,49 EUR.

Am 22.01.2025 hat PUMA SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PUMA SE 0,01 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,49 Prozent auf 2,29 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,98 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die PUMA SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 08.05.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 07.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je PUMA SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,23 EUR fest.

