PUMA SE Aktie News: PUMA SE mit Kurseinbußen

Die PUMA SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Minus bei 69,42 EUR. Darum wird der DAX, der zurzeit bei 13.655 Punkten liegt, von dem Anteilsschein etwas ausgebremst. Das bisherige Tagestief markierte PUMA SE-Aktie bei 69,42 EUR. Bei 71,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 51.934 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Bei 62,38 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 111,89 EUR. Experten gehen davon aus, dass PUMA SE im Jahr 2023 3,55 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die Puma SE ist ein international tätiger Sportartikelhersteller. Das Unternehmen entstand durch die Aufteilung der 1948 gegründeten Gebrüder Dassler Schuhfabrik zwischen den Brüdern Rudi und Adi Dassler in Adidas und Puma. Das Unternehmen entwickelt und produziert Schuhe, Textilien und Accessoires. Die Produktpalette von Puma umfasst zahlreiche Produkte für den In- und Outdoorbereich. PUMA kooperiert mit weltweit tätigen Designer-Labels. Zur Unternehmens-Gruppe zählen die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd

