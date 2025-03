PUMA SE Aktie News: PUMA SE reagiert am Mittag positiv

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von PUMA SE. Zuletzt wies die PUMA SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 23,15 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 4,0 Prozent auf 23,15 EUR. Zwischenzeitlich stieg die PUMA SE-Aktie sogar auf 23,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,61 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 527.883 PUMA SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 53,20 EUR erreichte der Titel am 11.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 129,81 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,25 EUR. Dieser Wert wurde am 12.03.2025 erreicht. Mit Abgaben von 8,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,751 EUR. Im Vorjahr hatte PUMA SE 0,820 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,95 EUR.

Am 22.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. PUMA SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,29 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,98 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 08.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 07.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,49 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

PUMA-Aktie mit Gewinnen: UBS senkt PUMA auf 'Sell' - 'Schwerste Zeit noch nicht vorbei'

MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PUMA SE von vor 10 Jahren verdient

XETRA-Handel: Börsianer lassen MDAX zum Start des Freitagshandels steigen