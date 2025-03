PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Vormittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von PUMA SE zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 23,60 EUR zu.

Die PUMA SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 23,60 EUR. In der Spitze gewann die PUMA SE-Aktie bis auf 23,60 EUR. Bei 23,39 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten PUMA SE-Aktien beläuft sich auf 61.223 Stück.

Bei einem Wert von 53,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 125,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 21,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PUMA SE-Aktie 9,96 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,820 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,751 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,95 EUR an.

PUMA SE ließ sich am 22.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,29 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,98 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte PUMA SE am 08.05.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PUMA SE einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

