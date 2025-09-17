PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 22,54 EUR.

Die PUMA SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 22,54 EUR. Bei 22,12 EUR markierte die PUMA SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PUMA SE-Aktien beläuft sich auf 824.837 Stück.

Am 11.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 47,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 112,64 Prozent Plus fehlen der PUMA SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.08.2025 Kursverluste bis auf 17,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,610 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,129 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,81 EUR für die PUMA SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PUMA SE am 24.07.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,67 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,28 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 1,94 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 8,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PUMA SE 2,12 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

PUMA SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von PUMA SE rechnen Experten am 28.10.2026.

Laut Analysten dürfte PUMA SE im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,492 EUR einfahren.

