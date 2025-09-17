PUMA SE Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von PUMA SE

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 22,66 EUR.

Die PUMA SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 22,66 EUR. Das bisherige Tagestief markierte PUMA SE-Aktie bei 22,12 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PUMA SE-Aktien beläuft sich auf 1.403.167 Stück.

Am 11.11.2024 markierte das Papier bei 47,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PUMA SE-Aktie mit einem Kursplus von 111,52 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.08.2025 Kursverluste bis auf 17,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PUMA SE-Aktie liegt somit 32,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten PUMA SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,610 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,129 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,81 EUR für die PUMA SE-Aktie.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,94 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte PUMA SE möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass PUMA SE 2025 einen Verlust in Höhe von -2,492 EUR je Aktie ausweisen dürften.

