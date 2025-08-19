PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Vormittag in Rot

Notierung im Fokus

Die Aktie von PUMA SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PUMA SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 18,00 EUR nach.

Die PUMA SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 18,00 EUR ab. Bei 17,96 EUR markierte die PUMA SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 18,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 53.593 PUMA SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 166,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PUMA SE-Aktie 5,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass PUMA SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,126 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete PUMA SE 0,610 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,85 EUR.

PUMA SE gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. PUMA SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,28 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,27 Prozent zurück. Hier wurden 1,94 Mrd. EUR gegenüber 2,12 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte PUMA SE am 30.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,953 EUR je Aktie in den PUMA SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PUMA SE von vor 3 Jahren angefallen

Hot Stocks heute: DAX Aufsteiger: Gea, Scout24, Lufthansa oder Nemetschek - Übernahmekandidaten: Puma, Brenntag und Evotec

MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor einem Jahr bedeutet