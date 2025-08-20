DAX24.280 ±0,0%ESt505.457 -0,3%Top 10 Crypto15,84 -2,1%Dow44.868 -0,2%Nas21.149 -0,1%Bitcoin97.410 -0,7%Euro1,1618 -0,3%Öl67,16 +0,2%Gold3.344 -0,1%
PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Donnerstagnachmittag gesucht

21.08.25 16:11 Uhr
Die Aktie von PUMA SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die PUMA SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 18,07 EUR.

Die PUMA SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 18,07 EUR. Kurzfristig markierte die PUMA SE-Aktie bei 18,21 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 265.910 PUMA SE-Aktien.

Am 11.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 47,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PUMA SE-Aktie 165,32 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.08.2025 bei 17,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PUMA SE-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,610 EUR an PUMA SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,126 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,85 EUR.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PUMA SE ein Ergebnis je Aktie von 0,28 EUR vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,94 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,12 Mrd. EUR eingefahren.

Die PUMA SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der PUMA SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass PUMA SE im Jahr 2025 -1,953 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

