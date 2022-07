PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Freitagvormittag in Rot

Die PUMA SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 22.07.2022 09:22:00 Uhr um 0,6 Prozent auf 69,96 EUR ab. Bei 69,92 EUR markierte die PUMA SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.559 PUMA SE-Aktien.

Am 19.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die PUMA SE-Aktie damit 39,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.05.2022 bei 57,94 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PUMA SE-Aktie derzeit noch 20,75 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 99,39 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PUMA SE am 27.04.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,81 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.912,20 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 23,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.548,80 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte PUMA SE am 27.07.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 27.07.2023 dürfte PUMA SE die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem PUMA SE-Gewinn in Höhe von 2,64 EUR je Aktie aus.

