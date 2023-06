PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Nachmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel PUMA 51,72 EUR

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 51,82 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die PUMA SE-Aktie bis auf 51,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,28 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 542.910 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

Am 23.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 71,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 38,17 Prozent Plus fehlen der PUMA SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 41,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 71,55 EUR je PUMA SE-Aktie an.

Am 26.04.2023 hat PUMA SE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,81 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.912,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.187,70 EUR ausgewiesen.

Die PUMA SE-Bilanz für Q2 2023 wird am 26.07.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

