PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Mittag im Sinkflug

Die Aktie von PUMA SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von PUMA SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 6,0 Prozent auf 40,42 EUR ab.

Der PUMA SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 6,0 Prozent auf 40,42 EUR. Das bisherige Tagestief markierte PUMA SE-Aktie bei 39,37 EUR. Bei 43,39 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.368.585 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

Bei 67,34 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 66,60 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,37 EUR ab. Abschläge von 2,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PUMA SE am 24.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,88 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat PUMA SE 2.311,10 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.354,40 EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.02.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können PUMA SE-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem PUMA SE-Gewinn in Höhe von 2,29 EUR je Aktie aus.

