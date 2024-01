PUMA SE Aktie News: PUMA SE verzeichnet am Nachmittag herbe Einbußen

So entwickelt sich PUMA SE

Die Aktie von PUMA SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die PUMA SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 8,5 Prozent auf 39,31 EUR.

Um 15:53 Uhr fiel die PUMA SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 8,5 Prozent auf 39,31 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PUMA SE-Aktie bisher bei 38,85 EUR. Bei 43,39 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.462.551 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,34 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 38,85 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PUMA SE-Aktie 1,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,00 EUR für die PUMA SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PUMA SE am 24.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 EUR gegenüber 0,98 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 2.311,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.354,40 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass PUMA SE im Jahr 2023 2,29 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

