PUMA SE Aktie News: PUMA SE verteidigt Stellung

Zum Vortag unverändert notierte die PUMA SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 110,55 EUR. So zählt das Wertpapier zu den seitwärts tendierenden Werten im DAX, der bislang bei 15.954 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PUMA SE-Aktie bisher bei 111,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der PUMA SE-Aktie ging bis auf 110,10 EUR. Mit einem Wert von 110,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 15.383 PUMA SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 115,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2021). Kursverluste drückten das Papier am 28.01.2021 auf bis zu 78,72 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 117,10 EUR je PUMA SE-Aktie an. Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,88 EUR je PUMA SE-Aktie belaufen.

Die Puma SE ist ein international tätiger Sportartikelhersteller. Das Unternehmen entstand durch die Aufteilung der 1948 gegründeten Gebrüder Dassler Schuhfabrik zwischen den Brüdern Rudi und Adi Dassler in Adidas und Puma. Das Unternehmen entwickelt und produziert Schuhe, Textilien und Accessoires. Die Produktpalette von Puma umfasst zahlreiche Produkte für den In- und Outdoorbereich. PUMA kooperiert mit weltweit tätigen Designer-Labels. Zur Unternehmens-Gruppe zählen die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

DAX-Neuling PUMA: Die Aktie mit Siegerqualität

PUMA-Aktie klettert: PUMA testet in Pilotprojekt biologisch abbaubaren Sneaker

Neue Ausgabe von €uro am Sonntag - Die Lieblingsaktien der Deutschen: 10 Favoriten im Härtetest

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com