PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Mittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von PUMA SE. Der PUMA SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,9 Prozent auf 36,97 EUR.

Die PUMA SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 3,9 Prozent auf 36,97 EUR ab. Die PUMA SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 36,87 EUR nach. Bei 37,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 817.708 PUMA SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 67,34 EUR. Gewinne von 82,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.01.2024 bei 36,87 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 0,27 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 64,36 EUR je PUMA SE-Aktie aus.

PUMA SE gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PUMA SE ein EPS von 0,98 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 2.311,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.354,40 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.02.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 19.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass PUMA SE ein EPS in Höhe von 2,23 EUR in den Büchern stehen haben wird.

