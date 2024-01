PUMA SE Aktie News: PUMA SE tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich PUMA SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von PUMA SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 37,70 EUR.

Die PUMA SE-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 37,70 EUR abwärts. Im Tief verlor die PUMA SE-Aktie bis auf 37,53 EUR. Bei 37,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 162.386 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,34 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 78,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 37,53 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PUMA SE-Aktie 0,45 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der PUMA SE-Aktie wird bei 65,45 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PUMA SE am 24.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,88 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,98 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,84 Prozent auf 2.311,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.354,40 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.02.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 19.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je PUMA SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,23 EUR fest.

