PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Montagmittag im Aufwind

Die Aktie von PUMA SE zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von PUMA SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 19,17 EUR.

Die PUMA SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 19,17 EUR. Die PUMA SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,20 EUR aus. Bei 18,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der PUMA SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 236.480 Stück gehandelt.

Am 11.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,93 EUR an. 150,09 Prozent Plus fehlen der PUMA SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.08.2025 bei 17,05 EUR. Mit Abgaben von 11,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem PUMA SE seine Aktionäre 2024 mit 0,610 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,126 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,85 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PUMA SE am 24.07.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PUMA SE 0,28 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 1,94 Mrd. EUR, gegenüber 2,12 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,27 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von PUMA SE wird am 30.10.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte PUMA SE möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PUMA SE-Verlust in Höhe von -1,953 EUR je Aktie aus.

