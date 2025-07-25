DAX24.276 -0,4%ESt505.459 -0,5%Top 10 Crypto15,94 -3,4%Dow45.420 -0,5%Nas21.518 +0,1%Bitcoin95.736 -1,2%Euro1,1696 -0,2%Öl68,67 +1,3%Gold3.375 +0,1%
PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

25.08.25 16:10 Uhr
PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von PUMA SE. Im XETRA-Handel gewannen die PUMA SE-Papiere zuletzt 18,0 Prozent.

PUMA SE
21,74 EUR 2,96 EUR 15,76%
Charts|News|Analysen
Um 15:53 Uhr ging es für das PUMA SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 18,0 Prozent auf 22,11 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PUMA SE-Aktie bisher bei 22,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,85 EUR. Bisher wurden heute 2.756.338 PUMA SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.11.2024 bei 47,93 EUR. Gewinne von 116,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 18.08.2025 Kursverluste bis auf 17,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,126 EUR. Im Vorjahr hatte PUMA SE 0,610 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,85 EUR je PUMA SE-Aktie an.

PUMA SE ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -1,67 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat PUMA SE im vergangenen Quartal 1,94 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PUMA SE 2,12 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von PUMA SE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von PUMA SE.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,953 EUR je PUMA SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
22.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
11.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
31.07.2025PUMA SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
28.07.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025PUMA SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
11.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
31.07.2025PUMA SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
28.07.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2025PUMA SE ReduceBaader Bank
28.07.2025PUMA SE SellUBS AG
25.07.2025PUMA SE VerkaufenDZ BANK
25.07.2025PUMA SE SellUBS AG
02.07.2025PUMA SE SellUBS AG

