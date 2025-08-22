DAX24.265 -0,4%ESt505.463 -0,5%Top 10 Crypto15,83 -4,1%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.420 -1,5%Euro1,1701 -0,2%Öl67,86 +0,1%Gold3.362 -0,3%
PUMA SE Aktie News: PUMA SE zeigt sich am Montagvormittag fester

25.08.25 09:24 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von PUMA SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 18,82 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
19,15 EUR 0,37 EUR 1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 18,82 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die PUMA SE-Aktie bei 18,89 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.279 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 154,74 Prozent Plus fehlen der PUMA SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,05 EUR. Dieser Wert wurde am 18.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die PUMA SE-Aktie damit 10,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

PUMA SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,610 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,126 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die PUMA SE-Aktie bei 25,85 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PUMA SE am 24.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PUMA SE ein Ergebnis je Aktie von 0,28 EUR vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,27 Prozent auf 1,94 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte PUMA SE möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte PUMA SE im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,953 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
22.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
11.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
31.07.2025PUMA SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
28.07.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025PUMA SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
11.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
31.07.2025PUMA SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
28.07.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2025PUMA SE ReduceBaader Bank
28.07.2025PUMA SE SellUBS AG
25.07.2025PUMA SE VerkaufenDZ BANK
25.07.2025PUMA SE SellUBS AG
02.07.2025PUMA SE SellUBS AG

