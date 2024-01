PUMA SE Aktie News: PUMA SE schiebt sich am Freitagmittag vor

Kurs der PUMA SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von PUMA SE. Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 38,33 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die PUMA SE-Papiere um 11:48 Uhr 1,7 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die PUMA SE-Aktie bei 38,76 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,07 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 394.546 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

Bei 67,34 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 75,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PUMA SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,87 EUR am 25.01.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PUMA SE-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 64,36 EUR an.

Am 24.10.2023 hat PUMA SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,88 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.311,10 EUR – eine Minderung von 1,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.354,40 EUR eingefahren.

Am 27.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 19.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PUMA SE-Aktie in Höhe von 2,14 EUR im Jahr 2023 aus.

