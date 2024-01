PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Freitagnachmittag freundlich

PUMA SE im Blick

Die Aktie von PUMA SE zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die PUMA SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 38,00 EUR.

Die PUMA SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 38,00 EUR. Die PUMA SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,76 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,07 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 641.469 PUMA SE-Aktien.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,34 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 77,21 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,87 EUR. Dieser Wert wurde am 25.01.2024 erreicht. Derzeit notiert die PUMA SE-Aktie damit 3,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 63,18 EUR.

PUMA SE ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,88 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PUMA SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,98 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.311,10 EUR – eine Minderung von 1,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.354,40 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.02.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass PUMA SE ein EPS in Höhe von 2,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

