PUMA SE Aktie News: PUMA SE gewinnt am Donnerstagnachmittag

Die Aktie notierte um 26.05.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,4 Prozent auf 63,86 EUR zu. Die PUMA SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 64,22 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 61,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 200.472 PUMA SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 115,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PUMA SE-Aktie derzeit noch 44,66 Prozent Luft nach oben. Am 25.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 57,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PUMA SE-Aktie 10,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 105,61 EUR.

PUMA SE gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,81 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat PUMA SE mit einem Umsatz von insgesamt 1.912,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.548,80 EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,46 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von PUMA SE wird am 26.07.2022 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 27.07.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,46 EUR je PUMA SE-Aktie belaufen.

