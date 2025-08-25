DAX24.163 -0,5%ESt505.392 -1,0%Top 10 Crypto15,63 -1,4%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.724 -0,1%Euro1,1619 ±-0,0%Öl68,20 -0,8%Gold3.378 +0,3%
PUMA SE Aktie News: PUMA SE verliert am Vormittag

26.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von PUMA SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die PUMA SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 21,36 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 21,36 EUR. In der Spitze fiel die PUMA SE-Aktie bis auf 21,05 EUR. Bei 21,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 137.293 PUMA SE-Aktien gehandelt.

Am 11.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 124,39 Prozent Plus fehlen der PUMA SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,05 EUR ab. Mit Abgaben von 20,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

PUMA SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,126 EUR belaufen. Analysten bewerten die PUMA SE-Aktie im Durchschnitt mit 25,85 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PUMA SE am 24.07.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,94 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,12 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die PUMA SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von PUMA SE rechnen Experten am 28.10.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,953 EUR je PUMA SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
08:01PUMA SE SellUBS AG
22.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
11.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
28.07.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025PUMA SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
11.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
31.07.2025PUMA SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
28.07.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01PUMA SE SellUBS AG
30.07.2025PUMA SE ReduceBaader Bank
28.07.2025PUMA SE SellUBS AG
25.07.2025PUMA SE VerkaufenDZ BANK
25.07.2025PUMA SE SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen