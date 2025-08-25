PUMA SE Aktie News: PUMA SE verliert am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von PUMA SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die PUMA SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 21,36 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 21,36 EUR. In der Spitze fiel die PUMA SE-Aktie bis auf 21,05 EUR. Bei 21,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 137.293 PUMA SE-Aktien gehandelt.

Am 11.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 124,39 Prozent Plus fehlen der PUMA SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,05 EUR ab. Mit Abgaben von 20,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

PUMA SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,126 EUR belaufen. Analysten bewerten die PUMA SE-Aktie im Durchschnitt mit 25,85 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PUMA SE am 24.07.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,94 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,12 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die PUMA SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von PUMA SE rechnen Experten am 28.10.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,953 EUR je PUMA SE-Aktie.

