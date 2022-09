PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Nachmittag im Plus

Um 04:22 Uhr ging es für das PUMA SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 53,96 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die PUMA SE-Aktie bei 54,16 EUR. Bei 52,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der PUMA SE-Aktie belief sich zuletzt auf 195.341 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 115,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 53,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der PUMA SE-Aktie. Am 23.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,57 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 94,82 EUR an.

Am 27.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat PUMA SE 2.002,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.589,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2022 veröffentlicht. Am 24.10.2023 wird PUMA SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem PUMA SE-Gewinn in Höhe von 2,66 EUR je Aktie aus.

