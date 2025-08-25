DAX24.141 -0,1%ESt505.397 +0,2%Top 10 Crypto15,96 +2,1%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.985 -0,1%Euro1,1584 -0,5%Öl67,17 -0,1%Gold3.376 -0,5%
Aktienkurs aktuell

PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Mittwochmittag mit Einbußen

27.08.25 12:06 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von PUMA SE. Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 20,48 EUR.

Das Papier von PUMA SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:43 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 20,48 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die PUMA SE-Aktie bis auf 20,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,54 EUR. Von der PUMA SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 292.486 Stück gehandelt.

Am 11.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PUMA SE-Aktie derzeit noch 134,03 Prozent Luft nach oben. Am 18.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,126 EUR. Im Vorjahr erhielten PUMA SE-Aktionäre 0,610 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,85 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte PUMA SE am 24.07.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 1,94 Mrd. EUR, gegenüber 2,12 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,27 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

Laut Analysten dürfte PUMA SE im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,953 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

