Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und die Chance auf ein Aktienpaket von finanzen.net zero sichern!
PUMA SE im Fokus

PUMA SE Aktie News: PUMA SE zieht am Mittwochvormittag an

27.08.25 09:25 Uhr
PUMA SE Aktie News: PUMA SE zieht am Mittwochvormittag an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von PUMA SE. Das Papier von PUMA SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 20,67 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
20,53 EUR -0,09 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PUMA SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 20,67 EUR. In der Spitze gewann die PUMA SE-Aktie bis auf 20,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 20,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 68.350 PUMA SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 131,88 Prozent Plus fehlen der PUMA SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,05 EUR. Abschläge von 17,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,610 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,126 EUR je PUMA SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,85 EUR.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PUMA SE ein Ergebnis je Aktie von 0,28 EUR vermeldet. Mit einem Umsatz von 1,94 Mrd. EUR, gegenüber 2,12 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,27 Prozent präsentiert.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von PUMA SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

In der PUMA SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,953 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PUMA SE

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
26.08.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
26.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
26.08.2025PUMA SE SellUBS AG
22.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
11.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
28.07.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025PUMA SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.08.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
26.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
11.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
31.07.2025PUMA SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.08.2025PUMA SE SellUBS AG
30.07.2025PUMA SE ReduceBaader Bank
28.07.2025PUMA SE SellUBS AG
25.07.2025PUMA SE VerkaufenDZ BANK
25.07.2025PUMA SE SellUBS AG

