PUMA SE Aktie News: PUMA SE zieht am Mittwochvormittag an

PUMA SE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von PUMA SE. Das Papier von PUMA SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 20,67 EUR.

Die PUMA SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 20,67 EUR. In der Spitze gewann die PUMA SE-Aktie bis auf 20,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 20,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 68.350 PUMA SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 131,88 Prozent Plus fehlen der PUMA SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,05 EUR. Abschläge von 17,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,610 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,126 EUR je PUMA SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,85 EUR.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PUMA SE ein Ergebnis je Aktie von 0,28 EUR vermeldet. Mit einem Umsatz von 1,94 Mrd. EUR, gegenüber 2,12 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,27 Prozent präsentiert.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von PUMA SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

In der PUMA SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,953 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

