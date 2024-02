PUMA SE Aktie News: PUMA SE gewinnt am Mittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 41,65 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die PUMA SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 41,65 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die PUMA SE-Aktie bei 43,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,73 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 802.221 PUMA SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2023 bei 65,98 EUR. Der aktuelle Kurs der PUMA SE-Aktie ist somit 58,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 01.02.2024 Kursverluste bis auf 35,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PUMA SE-Aktie ist somit 14,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,820 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,706 EUR je PUMA SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die PUMA SE-Aktie bei 56,58 EUR.

PUMA SE ließ sich am 27.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,98 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Mit einem Umsatz von 1.982,20 EUR, gegenüber 2.354,40 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,81 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte PUMA SE am 08.05.2024 vorlegen. Am 23.04.2025 wird PUMA SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,39 EUR je PUMA SE-Aktie.

