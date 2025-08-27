PUMA SE Aktie News: Anleger greifen bei PUMA SE am Vormittag zu

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von PUMA SE. Im XETRA-Handel gewannen die PUMA SE-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die PUMA SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 20,95 EUR. Den Tageshöchststand markierte die PUMA SE-Aktie bei 21,09 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 20,81 EUR. Zuletzt wechselten 27.206 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 128,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der PUMA SE-Aktie ist somit 18,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass PUMA SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,126 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete PUMA SE 0,610 EUR aus. Analysten bewerten die PUMA SE-Aktie im Durchschnitt mit 25,85 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PUMA SE am 24.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,94 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 8,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PUMA SE 2,12 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte PUMA SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 28.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PUMA SE einen Verlust von -1,899 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

Swatch-Aktie steigt kräftig nach Aussagen zum US-Geschäft - Aktien von LVMH, Hermès, PUMA & Co. ziehen mit

PUMA-Aktie fast 16% im Plus: Pinault-Familie erwägt wohl Verkauf ihrer PUMA-Anteile

MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PUMA SE-Investment von vor 5 Jahren verloren