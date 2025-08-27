DAX24.131 +0,4%ESt505.423 +0,6%Top 10 Crypto16,16 +1,0%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.329 +1,9%Euro1,1636 ±-0,0%Öl67,67 -0,2%Gold3.397 ±0,0%
Aktienentwicklung

PUMA SE Aktie News: Anleger greifen bei PUMA SE am Vormittag zu

28.08.25 09:25 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von PUMA SE. Im XETRA-Handel gewannen die PUMA SE-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die PUMA SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 20,95 EUR. Den Tageshöchststand markierte die PUMA SE-Aktie bei 21,09 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 20,81 EUR. Zuletzt wechselten 27.206 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 128,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der PUMA SE-Aktie ist somit 18,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass PUMA SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,126 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete PUMA SE 0,610 EUR aus. Analysten bewerten die PUMA SE-Aktie im Durchschnitt mit 25,85 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PUMA SE am 24.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,94 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 8,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PUMA SE 2,12 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte PUMA SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 28.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PUMA SE einen Verlust von -1,899 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PUMA SE

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
26.08.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
26.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
26.08.2025PUMA SE SellUBS AG
22.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
11.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
28.07.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025PUMA SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.08.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
26.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
11.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
31.07.2025PUMA SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.08.2025PUMA SE SellUBS AG
30.07.2025PUMA SE ReduceBaader Bank
28.07.2025PUMA SE SellUBS AG
25.07.2025PUMA SE VerkaufenDZ BANK
25.07.2025PUMA SE SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen