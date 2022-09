PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Vormittag im Minusbereich

Die PUMA SE-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 51,38 EUR. Bei 51,06 EUR markierte die PUMA SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 51,06 EUR. Der Tagesumsatz der PUMA SE-Aktie belief sich zuletzt auf 17.427 Aktien.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 115,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 55,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 94,54 EUR je PUMA SE-Aktie aus.

Am 27.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,33 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.002,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.589,10 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 26.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 24.10.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

