PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Mittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 38,08 EUR ab.

Die PUMA SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,1 Prozent auf 38,08 EUR nach. Die PUMA SE-Aktie sank bis auf 37,88 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 38,00 EUR. Zuletzt wechselten 201.722 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 76,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.01.2024 bei 36,87 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,18 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 63,18 EUR für die PUMA SE-Aktie.

Am 24.10.2023 hat PUMA SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,88 EUR. Im letzten Jahr hatte PUMA SE einen Gewinn von 0,98 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat PUMA SE mit einem Umsatz von insgesamt 2.311,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.354,40 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,84 Prozent verringert.

Die PUMA SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 27.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können PUMA SE-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PUMA SE-Aktie in Höhe von 2,13 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in PUMA SE von vor einem Jahr gekostet

PUMA-Aktie schließt sich Vortagsverlusten an: Analysten stufen Bewertung für PUMA herunter

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags schwächer