PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Mittag mit Kurseinbußen

Die PUMA SE-Aktie musste um 29.06.2022 12:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 63,18 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte PUMA SE-Aktie bei 63,02 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,44 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 55.814 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

Bei 115,40 EUR markierte der Titel am 19.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.05.2022 bei 57,94 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,04 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 100,82 EUR für die PUMA SE-Aktie.

PUMA SE gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. PUMA SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,81 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,73 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.912,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.548,80 EUR in den Büchern gestanden.

PUMA SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 26.07.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem PUMA SE-Gewinn in Höhe von 3,40 EUR je Aktie aus.

