Fokus auf Aktienkurs

PUMA SE Aktie News: PUMA SE steigt am Freitagmittag

29.08.25 12:05 Uhr
PUMA SE Aktie News: PUMA SE steigt am Freitagmittag

Die Aktie von PUMA SE gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die PUMA SE-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
21,10 EUR 0,36 EUR 1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PUMA SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 20,98 EUR. Die PUMA SE-Aktie legte bis auf 21,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,29 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 215.172 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Bei 47,93 EUR erreichte der Titel am 11.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der PUMA SE-Aktie liegt somit 56,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 18.08.2025 auf bis zu 17,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,610 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,126 EUR je PUMA SE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,26 EUR je PUMA SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PUMA SE am 24.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PUMA SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,94 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,12 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte PUMA SE möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

2025 dürfte PUMA SE einen Verlust von -1,899 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

Swatch-Aktie steigt kräftig nach Aussagen zum US-Geschäft - Aktien von LVMH, Hermès, PUMA & Co. ziehen mit

PUMA-Aktie fast 16% im Plus: Pinault-Familie erwägt wohl Verkauf ihrer PUMA-Anteile

MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PUMA SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Nachrichten zu PUMA SE

DatumMeistgelesen
