PUMA SE Aktie News: PUMA SE büßt am Mittag ein

Kursentwicklung

Die Aktie von PUMA SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die PUMA SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 21,99 EUR.

Die PUMA SE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 21,99 EUR abwärts. In der Spitze fiel die PUMA SE-Aktie bis auf 21,96 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 22,34 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 282.631 PUMA SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 53,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 141,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der PUMA SE-Aktie. Am 12.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der PUMA SE-Aktie liegt somit 3,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem PUMA SE seine Aktionäre 2023 mit 0,820 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,751 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,95 EUR an.

PUMA SE veröffentlichte am 22.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,17 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PUMA SE 0,01 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,50 Prozent auf 2,29 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,98 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die PUMA SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 08.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können PUMA SE-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PUMA SE-Aktie in Höhe von 1,49 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PUMA SE von vor 3 Jahren eingebracht

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag fester

MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PUMA SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren