PUMA SE Aktie News: PUMA SE tendiert am Dienstagmittag schwächer

Das Papier von PUMA SE befand sich um 31.05.2022 12:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 69,30 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PUMA SE-Aktie bisher bei 68,64 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 69,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 168.190 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 115,40 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PUMA SE-Aktie 39,95 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.05.2022 bei 57,94 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,61 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 105,61 EUR je PUMA SE-Aktie aus.

Am 27.04.2022 hat PUMA SE die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,81 EUR, nach 0,73 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.912,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.548,80 EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 27.07.2023.

Experten taxieren den PUMA SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,46 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

adidas, PUMA, LVMH & Co.: Luxus- und Autoaktien stark

PUMA-Aktie zieht kräftig an: Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats

Under Armour-Aktie -23%: Under Armour enttäuscht mit Quartalsverlust - Kurseinbruch erfasst US-Sportartikelbranche

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE

Bildquellen: PUMA SE