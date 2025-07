PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Mittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 19,04 EUR ab.

Um 11:49 Uhr rutschte die PUMA SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 19,04 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PUMA SE-Aktie bisher bei 18,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,86 EUR. Der Tagesumsatz der PUMA SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.244.990 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2024 auf bis zu 47,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 151,80 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 18,07 EUR. Mit einem Kursverlust von 5,07 Prozent würde die PUMA SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für PUMA SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,610 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,220 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,03 EUR für die PUMA SE-Aktie.

PUMA SE gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,65 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,58 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 1,94 Mrd. EUR, gegenüber 2,10 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,62 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte PUMA SE am 30.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

2025 dürfte PUMA SE einen Verlust von -1,231 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

