PUMA SE Aktie News: PUMA SE wird am Montagnachmittag ausgebremst

Das Papier von PUMA SE befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 44,66 EUR ab. Die PUMA SE-Aktie sank bis auf 44,45 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,29 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 239.680 PUMA SE-Aktien.

Bei einem Wert von 115,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2021). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PUMA SE-Aktie somit 61,30 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,97 EUR. Dieser Wert wurde am 21.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,93 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der PUMA SE-Aktie wird bei 75,92 EUR angegeben.

Am 26.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. PUMA SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,96 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat PUMA SE mit einem Umsatz von insgesamt 2.354,40 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.900,40 EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,89 Prozent gesteigert.

Die PUMA SE-Bilanz für Q4 2022 wird am 16.02.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,48 EUR je PUMA SE-Aktie.

