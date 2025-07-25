DAX24.270 -0,4%ESt505.457 -0,6%Top 10 Crypto15,94 -3,4%Dow45.408 -0,5%Nas21.535 +0,2%Bitcoin95.934 -1,0%Euro1,1689 -0,3%Öl68,68 +1,3%Gold3.375 +0,1%
Puma-Aktionär Pinault prüft Optionen für Sportmarke - Agentur

25.08.25 16:51 Uhr
DOW JONES--Der Puma-Großaktionär Pinault erwägt einem Medienbericht zufolge Optionen für den Sportartikelhersteller, darunter einen Verkauf der Anteile. Puma hat in den vergangenen zwölf Monaten seinen Marktwert mehr als halbiert. Seit kurzem ist ein neuer CEO an Bord.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf informierte Personen berichtet, arbeitet die Familie Pinault mit Beratern zusammen und hat potenzielle Käufer wie die chinesischen Sportartikelhersteller Anta Sports Products und Li Ning kontaktiert, um deren Interesse auszuloten. Auch seien andere Sportbekleidungsfirmen in den USA sowie Staatsfonds im Nahen Osten angesprochen worden, sagten die Personen.

Der Pinault-Clan hält über Artemis - ebenfalls Mehrheitsaktionär von Kering - 29 Prozent an Puma. Die Familie werde bei einem Verkauf wahrscheinlich einen erheblichen Aufschlag verlangen, sagten die Informanten. Die Beratungen dauerten jedoch an und noch sei eine Transaktion nicht sicher.

Eine Puma-Unternehmenssprecherin wollte den Bericht Dow Jones Newswires gegenüber nicht kommentieren. Vertreter von Artemis, Anta und Li Ning reagierten nicht auf eine Anfrage von Bloomberg.

Die Puma-Aktie ist in den vergangenen zwölf Monaten um 50 Prozent eingebrochen. Gründe waren etwa die schwache Nachfrage nach Sport- und Fitnessbekleidung sowie Sorgen über die Auswirkungen der US-Zölle. Puma versucht sich unter seinem neuen CEO Arthur Hoeld neu aufzustellen.

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2025 10:52 ET (14:52 GMT)

