"PUMA and the Land of Games": Neue virtuelle Welt auf Roblox für PUMA-Fans, um sich zu treffen und sportlich zu messen

PUMA startet in Zusammenarbeit mit dem Studio Wonder Works ein faszinierendes, packendes Sporterlebnis, das auf Roblox basiert. Diese globale Online-Plattform bringt Millionen von Menschen durch gemeinsame Erlebnisse miteinander in Verbindung. PUMA and the Land of Games nutzt die neueste Layered Clothing-Technologie von Roblox. Die Spieler können ihre Figuren mit täuschend echter Kleidung ausstatten, die sich jedem Avatar-Körpertyp anpasst, der dann von Kopf bis Fuß mit Artikeln von PUMA bekleidet ist. Im Laufe des Spiels schalten die Fans neue Zonen und zusätzliche Sportbekleidungsartikel von PUMA frei.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220523005612/de/

PUMA in partnership with Wonder Works studio launches a vibrant and immersive sports-based experience on Roblox, a global online platform connecting millions of people through shared experiences. (Photo: Business Wire)

"PUMA and the Land of Games" bietet der weltweiten Roblox-Community die Möglichkeit, ihr athletisches Ich durch sportliche Minispiele und Trainingsaktivitäten wie Gewichtheben und Laufsport zum Leben zu erwecken. Dieses faszinierende Erlebnis gibt Einblick in das Leben von Sportlerinnen und Sportlern, die bei der Marke PUMA unter Vertrag stehen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir der Roblox-Community ein fesselndes, unterhaltsames Sporterlebnis bieten können", so Adam Petrick, Chief Brand Officer von PUMA. "Die neue Layered Clothing-Technologie versetzt die Spieler in die Lage, ihrer Kreativität und ihrem Stil Ausdruck zu verleihen. Dadurch kann unsere Marke größere Synergien zwischen der realen und der digitalen Welt schaffen."

Bei den drei Minispielen, die eingeführt werden, handelt es sich um Endless Runner, Football Rush und Dodgeball Showdown. In Endless Runner versuchen die Spieler, den Hindernissen auf der Rennstrecke auszuweichen und auf der Bahn zu bleiben, bevor das Monster sie erwischt. In Football Rush nutzen die Fans verschiedene Power Ups und versuchen, möglichst viele Tore zu schießen. In Dodgeball Showdown stellen die Spieler ihre Ausweich- und Wurfkünste in einer Simulation des klassischen Abwurfspiels unter Beweis.

"PUMA and the Land of Games" möchte spannenden Spielspaß bieten, der sowohl den Ehrgeiz als auch die Kreativität der Spieler fördert.

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie HIER.

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Laufen und Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA arbeitet mit renommierten Designern und Markenunternehmen zusammen, um Einflüsse aus der Welt des Sports in die Alltagskultur und in die Mode einzubringen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit rund 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich im mittelfränkischen Herzogenaurach.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220523005612/de/