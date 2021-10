Puma-CEO: Lieferverzögerungen werden 4Q, 1Q anhalten

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Puma-Chef Björn Gulden rechnet damit, dass die Lieferverzögerungen, die die ganze Branche betreffen, im vierten Quartal sowie im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres anhalten werden. Grund seien die länger als erwartet andauernden Lockdown-Maßnahmen in Südvietnam - die bis Mitte Oktober andauerten - sowie Lieferengpässe aufgrund von Hafenüberlastung und Containerknappheit. Die Produktionsverzögerungen von Juli bis Mitte Oktober hätten den Markt noch nicht erreicht, die Ware aktuell in den Geschäften sei bereits im ersten oder zweiten Quartal produziert worden, sagte Gulden in der Medien-Telefonkonferenz nach Vorlage der Ergebnisse zum dritten Quartal. Er rechne damit, dass manche Regale in den Geschäften zur vorweihnachtlichen Einkaufszeit "leerer als erwünscht" bleiben könnten - Geschenke, die für Weihnachten bestimmt seien, solle man am besten zum jetzigen Zeitpunkt kaufen.

Eine weitere Diversifizierung der Lieferkette sei jedoch kein Thema für Puma, so Gulden. Strategisch bezieht Puma je ein Drittel der Waren aus China, Vietnam und anderen Märkten in Asien wie Bangladesh, Kambodscha und Indonesien. Davon wolle man nicht abrücken, sondern werde die Kapazitäten kurzfristig in den Märkten außerhalb Vietnams erhöhen, sagte Gulden.

