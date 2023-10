Puma-Chef Freundt: Wollen dieses Jahr noch zweistellig in China wachsen

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Puma (PUMA SE) will ungeachtet der herausfordernden Marktbedingungen dieses Jahr noch zweistellig in China zulegen. "In China sehen wir eine graduelle Verbesserung des Marktumfelds und gehen davon aus, dass wir bereits dieses Jahr wieder zweistellig wachsen können", sagte Konzernchef Arne Freundt "Euro am Sonntag" laut einer am Freitag veröffentlichten Vorabmeldung. In den Vereinigten Staaten zeigte sich der Manager zuversichtlich, im kommenden Jahr wieder wachsen zu können. Marktanteilssteigerungen in den beiden Ländern hätten weiter "die wichtigsten strategischen Prioritäten".

Am Donnerstag war der Aktienkurs des Sportartikelherstellers nach Sorgen um die Entwicklung des dritten Quartals eingebrochen. Zeitweise sackten die Scheine auf den tiefsten Stand seit Juli ab. Auch Konkurrent adidas geriet in diesen Sog und musste Einbußen hinnehmen. Puma trat den Sorgen der Anleger daraufhin entgegen: "Wir bestätigen hiermit den Ausblick für das Gesamtjahr", teilte eine Sprecherin auf Anfrage der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX mit.

Wie Manager Freundt weiter sagte, sei das dritte Quartal "im Rahmen der ursprünglichen Erwartungen" verlaufen. "Es zeigt, dass wir in einem sehr schwierigen Marktumfeld weiter Marktanteile gewinnen können"./ngu/jsl/he