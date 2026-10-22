Puma: Das tut der Aktie richtig gut

Die Puma-Aktie hat wieder Oberwasser und zeigte sich zuletzt technisch stark erholt. Anleger versprechen sich vom neuen Großaktionär Anta Sports einiges.

Vor wenigen Tagen meldete Puma, dass die Übernahme des 29-Prozent-Pakets der Unternehmerfamilie Pinault durch den chinesischen Sportartikelhersteller Anta Sports nun offiziell abgeschlossen ist. Dementsprechend kommt es im Aufsichtsrat zu Veränderungen. Die Vertreter von Pinault verlassen das Kontrollgremium und werden von zwei Anta-Managern ersetzt, die bereits gerichtlich per 21. Oktober bestellt wurden.

Anta meint es ernst

Den Vorsitz im Aufsichtsrat von Puma übernimmt Dennis Tao, der in einer außerordentlichen Sitzung zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde. Jeanne Huang ist die zweite Vertreterin von Anta. Auf der Hauptversammlung 2027 stellen sich die beiden dann den Aktionären zur Wahl. Die Veränderungen in der Kontrollstruktur bekommen dem Aktienkurs von Puma gut: Das Papier setzte den Kursaufschwung der vergangenen Tage mit steigender Dynamik fort und hat im Jahreschart wieder die 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen.

Anlauf auf das Jahreshoch?

Damit verbessert sich das Chartbild spürbar, denn das Papier hat mit der 200-Tage-Linie nun auch den Widerstand bei rund 24,50 Euro geknackt. Jetzt könnte der Weg tatsächlich bis gut 26 Euro frei sein. Hier jedoch befindet sich bereits eine erneute Widerstandsmarke. Gelingt es, diese Hürde zu meistern, dürfte dann aber das Jahreshoch bei knapp 30 Euro wieder in Reichweite kommen.

Fazit

Im Markt für Sportartikel mehrten sich trotz der konsumfeindlichen Stimmung zuletzt wieder die positiven Signale. Vor wenigen Tagen war es Wettbewerber Adidas, der seine Ziele für 2026 sogar anhob. So weit ist es bei Puma noch nicht. Die Q3-Zahlen stehen am 30. Oktober auf der Agenda. Anleger versprechen sich jedoch vom neuen Großaktionär Schwung im China-Geschäft. Das geht nicht über Nacht, dennoch könnten positive Aussagen hierzu am Tag der Zahlenbekanntgabe für weiteren Schub sorgen. Aktuell stellt der einstige Widerstand bei 24,50 Euro eine erste Unterstützung dar. Diese könnte nun getestet werden, denn nach dem Anstieg von knapp 22 Euro auf gut 25 Euro ist zumindest eine Verschnaufpause wahrscheinlich. Die Aktie hat dennoch einen Lauf, Engagements sollten aber eng abgesichert werden.

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Erstellung am 22.10.26 um 9:15 Uhr.

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