Puma hat KfW-Kredit ohne Credit-Rating abgelöst - nun doch Dividende

FRANKFURT (Dow Jones)--Puma hat seine Refinanzierung und die Kündigung des KfW-Kredits ohne ein Credit-Rating einer Ratingagentur hinbekommen, sagte CEO Björn Gulden in der Telefonkonferenz mit Journalisten.

Damit unterscheidet sich der MDAX-Konzern vom Herzogenauracher Nachbarn Adidas, der sich im Rahmen der Ablösung des KfW-Kredits um ein Rating von Standard & Poor's und Moody's bemühte. Beide Sportartikelkonzerne können wegen der KfW-Ablöse nun doch Dividenden für 2020 zahlen.

Puma-CFO Michael Lämmermann sagte, der Konzern habe angesichts der involvierten Summen nicht die Notwendigkeit für ein Rating gesehen, das zudem komplex und kostspielig sei. Puma hatte im Frühjahr 2020 eine zusätzliche Kreditlinie zur Liquiditätssicherung von ursprünglich 900 Millionen Euro beantragt, an der die KfW mit 625 Millionen Euro beteiligt war. Diese hatte der Konzern laut Mitteilung bereits zum Ende 2020 auf 200 Millionen Euro reduziert und über ein neues Schuldscheindarlehen in Höhe von 250 Millionen Euro refinanziert. Zudem wurden bestehende Kreditlinien bei Banken um 450 Millionen Euro erhöht.

Bei Adidas hatte der revolvierende Konsortialkredit, den Adidas im April 2020 zur akuten Liquiditätssicherung beantragte, eine Höhe von 3,0 Milliarden Euro, davon waren 2,4 Milliarden Euro durch die KfW garantiert. In Anspruch genommen hat Adidas davon im Juli 500 Millionen Euro, diesen Teil aber bereits im Oktober zurückgezahlt. Im Anschluss an das Investment-Grade-Rating von S&P und Moody's begab Adidas erstmals Unternehmensanleihen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro und sicherte sich einen neuen Konsortialkredit in derselben Höhe bei Partnerbanken.

Da beide Sportartikel-Konzerne nun die KfW-Beteiligung beendet haben, dürfen nun auch für 2020 wieder Dividenden fließen. Puma will 0,16 Euro je Aktie ausschütten, nach einem Dividendenausfall 2019. Bei Adidas sollen es 3,00 Euro je Aktie werden, nach 3,85 Euro 2019.

