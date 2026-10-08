Puma: Hilfe aus dem Reich der Mitte

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Puma hat nun auch offiziell einen neuen Großaktionär. ANTA Sports will das Wachstum von Puma unterstützen.

Der Sportartikelhersteller Puma hat mit ANTA Sports aus China einen neuen Großaktionär. ANTA hält rund 29 Prozent der Puma-Anteile und will das Unternehmen weiterhin als unabhängig geführtes Unternehmen agieren lassen. Für Puma könnte das Engagement von ANTA durchaus Vorteile für den Vertrieb in China bringen. ANTA steht hinter dem Management um CEO Arthur Hoeld und dessen Strategie. Gleichzeitig kündigten die Chinesen an, die Erfahrungen und Kompetenzen der ANTA-Gruppe einzubringen, um das zukünftige Wachstum von Puma zu unterstützen. Das könnte nach unserer Einschätzung ein Fingerzeig auf den chinesischen Markt sein. Mit dem Einstieg von ANTA endet zugleich die Ära von Artemis, der Finanzholding der französischen Unternehmerfamilie Pinault. Anleger werten das Engagement von ANTA offensichtlich positiv. Die Puma-Aktie legte in einem schwachen Gesamtmarkt zu, obwohl der Deal schon lange bekannt war.

Die Meldung des Unternehmens finden Sie hier: zum Artikel

Wie Puma hat sich auch die Aktie von DEWB zuletzt in einem schwachen Gesamtmarkt behauptet. Bei der Beteiligungsgesellschaft könnte das allerdings erst der Anfang einer Trendwende sein: zum Artikel

Neue Wachstumsperspektiven gibt es auch bei 2G Energy, wo das Management die Ziele für das kommende Jahr bereits angehoben hat. Den Ausschlag gibt ein Geschäftsfeld, das die bisherigen Größenordnungen sprengt: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.442 Prozent oder 14,0 Prozent p.a. (Stand: 03.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 08.10.26 um 09:15 Uhr.

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