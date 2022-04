Puma: In Russland alle Verträge mit Athleten, Verbänden ausgesetzt

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--PUMA hält CEO Björn Gulden zufolge weiterhin alle 110 Geschäfte in Russland geschlossen, und alle Sponsoring-Verträge mit russischen Athleten und Verbänden bleiben ausgesetzt. Der Konzern beachte die internationalen Sanktionen und prüfe innerhalb derer kontinuierlich seine Optionen, sagte Gulden in der Medien-Telefonkonferenz. Die Gehälter der 1.300 Mitarbeiter in Russland würden weiter bezahlt. Der Konzern selbst produziere nicht in Russland.

Wegen der Sanktionen und des Russland-Ukraine-Krieges hätten die Lieferungen mehrerer marktspezifischer Produkte nach Russland und Ukraine gestoppt und manche Produkte, die für die Region bestimmt sind, innerhalb der Lieferketten umgeleitet werden müssen.

In der Ukraine hat PUMA Gulden zufolge eine kleine Produktion für Fußballhandschuhe. Die Läden seien geschlossen. Die dortigen Mitarbeiter seien sehr bestrebt, dass die Produktion dort möglichst weitergehe und auch die PUMA-Läden wieder öffnen. PUMA unterstütze die ukrainischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Land und habe für sie in der West-Ukraine sowie in Warschau und Erlangen Unterkünfte angemietet sowie 14 ukrainischen Beschäftigten neue Jobs in Deutschland und Polen beschafft.

Im ersten Quartal seien bei PUMA etwa 10 Millionen Euro an Extra-Kosten im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Krieg angefallen, so Gulden.

Der Anteil von Russland und der Ukraine am Gesamtumsatz liegt nach früheren Angaben bei weniger als 5 Prozent. Die Krise hat laut PUMA direkte negative Auswirkungen wie Umsatz- und EBIT-Einbußen sowie indirekte Auswirkungen wie Inflationsdruck.

Ein langwieriger Ukraine-Konflikt würde nach Einschätzung der Analysten von Jefferies die Erträge bei PUMA, adidas und H&M zwischen 2 und 3 Prozent belasten.

