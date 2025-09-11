Puma-Investor bringt Fusion mit Adidas in die Diskussion

DOW JONES--Ein Puma-Investor aus den USA fordert Konsequenzen aus dem Kursverfall des Sportartikelherstellers und bringt eine Fusion mit dem größeren Wettbewerber und Ortsnachbarn Adidas ins Spiel. "Puma befindet sich im Ausnahmezustand", sagte Roy Adams, Mitgründer des US-Investors Metronuclear, dem Handelsblatt in einem Interview. "Wenn das Management die Wende nicht schafft, ist eine Fusion mit Adidas die beste Option."

Eine Puma-Sprecherin wollte den Handelsblatt-Bericht Dow Jones Newswires gegenüber nicht kommentieren.

Die Puma-Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten deutlich an Marktwert verloren. Gründe waren etwa die schwache Nachfrage nach Sport- und Fitnessbekleidung sowie Sorgen über die Auswirkungen der US-Zölle. Puma versucht sich unter seinem neuen CEO Arthur Hoeld neu aufzustellen. Adidas hat unter CEO Björn Gulden einen deutlich besseren Lauf. Gulden war vor seinem Wechsel zu Adidas lange CEO von Puma.

Es war nicht unmittelbar klar, wie viele Aktien Metronuclear an Puma hält.

