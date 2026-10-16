Puma: Jetzt kommt der Praxistest

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Die Puma-Aktie klettert im Sog der Sportartikelhersteller weiter aufwärts. Ob vielleicht mehr dahintersteckt, erfahren Anleger Ende Oktober.

Die weltweit steigende Inflation lässt Endverbraucher den Euro, den US-Dollar oder den Yen zweimal umdrehen, bevor er ausgegeben wird. Für Konsum-Aktien im Allgemeinen und Sportartikelhersteller im Besonderen ist das grundsätzlich kein gutes Umfeld. Offensichtlich jedoch war der Abverkauf nach der Fußball-Weltmeisterschaft dann doch eine Spur zu heftig. Anders lässt es sich kaum erklären, dass ausgerechnet die Sportartikelhersteller zuletzt wieder Boden gutmachen konnten.

Kursziel 40 Euro

Bei Puma gibt es aber noch weitere Gründe, die jetzt für das Papier sprechen. Da wäre zum einen die Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg aus der vergangenen Woche. Die Analysten sehen ein Kursziel von 40 Euro und erneuern ihre Kaufempfehlung. Gemessen am aktuellen Kurs entspricht das immerhin einem Kurspotenzial von rund 65 Prozent. Die Begründung wiederum führt uns zum nächsten Argument pro Puma.

China-Support durch ANTA?

Die Analysten von Berenberg schätzen, dass Puma von der Expertise von Großaktionär ANTA Sports aus China profitieren könnte. Auch wir hatten bereits auf diese Option hingewiesen. Denn im Grunde ist das ANTA-Argument ein alter Hut. Bereits Ende Januar 2026 hatte der chinesische Sportartikelhersteller angekündigt, das 29-Prozent-Paket der Unternehmerfamilie Pinault aus Frankreich zu übernehmen. Anfang Oktober wurde der Deal nun offiziell abgeschlossen.

Fazit

Nach dem offiziellen Abschluss der Transaktion hoffen Aktionäre nun darauf, dass Puma durch den chinesischen Großaktionär besonders im China-Geschäft neuen Schwung erhält. Das ist nicht unbegründet, dürfte aber nicht über Nacht zu sichtbaren Effekten führen. Am 30. Oktober veröffentlicht Puma die Q3-Zahlen 2026. Kräftige Ausschläge nach oben oder unten sind da nicht ausgeschlossen. Technisch könnte die Luft dünner werden. Bei rund 24,70 Euro verläuft die 200-Tage-Linie, die für weitere Kursaufschläge zunächst überwunden werden muss.

Wie die Börse auf schlechte Nachrichten reagiert, zeigt sich bei Puma erst Ende Oktober, bei Pyrum ist diese Probe bereits bestanden: zum Artikel

Wie bei Puma richten sich auch bei Masterflex die Blicke auf die nächsten Zahle: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.457 Prozent oder 14,0 Prozent p.a. (Stand: 10.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 16.10.26 um 9:12 Uhr.

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