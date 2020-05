Puma mit drastischem Gewinnrückgang - Kredit mit KfW-Beteiligung

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Puma hat im ersten Quartal während der Ausbreitung des Coronavirus drastische Rückgänge beim Gewinn verzeichnet, auch der Umsatz ließ leicht nach.

Der Herzogenauracher Sportartikelhersteller hat sich bei Banken eine zusätzliche Kreditlinie über 900 Millionen Euro gesichert, an der die staatseigene KfW mit 625 Millionen Euro beteiligt ist. Eine neue Prognose für das Gesamtjahr inklusive Corona-Effekte traut sich der MDAX-Konzern angesichts der unsicheren weiteren Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das eigene Geschäft noch nicht zu.

Das zweite Quartal werde aus finanzieller Sicht noch schlechter laufen als das erste. Die Hauptversammlung soll am Donnerstag über die Aussetzung der Dividende für 2019 abstimmen. Ziel sei es, die Krise zu überstehen, ohne dass ein Mitarbeiter seinen Job verliert, so das Management. Puma geht davon aus, dass sich zum Jahresende alle Märkte erholt haben dürften, so dass 2021 wieder Wachstum folge.

Im ersten Quartal sank der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) um die Hälfte auf 71,2 (142,5) Millionen Euro. Die EBIT-Marge verschlechterte sich entsprechend auf 5,5 Prozent von 10,8 Prozent.

Der Nettogewinn sank um zwei Drittel auf 36,2 Millionen Euro von 94,4 Millionen.

Der Umsatz gab nominal um 1,5 Prozent nach auf 1,300 Milliarden Euro, währungsbereinigt betrug der Rückgang 1,3 Prozent. Dies war vor allem bedingt durch Rückgänge in Asien/Pazifik und bei Textilien und Accessoires.

Den zuvor gültigen Ausblick hatte der MDAX-Konzern im März zurückgezogen, er ging von einer kurzfristigen Normalisierung des Geschäfts aus, nach einer Belastung durch coronabedingte Produktionsunterbrechungen, Geschäftsschließungen und Ausgangsbeschränkungen in China im ersten Quartal. In der Zwischenzeit hat sich die Coronavirus-Epidemie zu einer Pandemie entwickelt.

